Stand: 28.08.2020 14:57 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Peine zahlt Kilometerpauschale für Elterntaxis

Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, gelten für viele Schulen als Problem. In Peine wird das nun sogar belohnt: Für Elterntaxis soll es dort eine Pauschale von 30 Cent pro Kilometer geben. Das teilte der Landkreis am Freitag mit. Das Vorhaben hängt mit der Corona-Pandemie und dem Schulstart zusammen: In den Bussen im Landkreis ist es zu voll.

Busse sollen nicht zum Corona-Hotspot werden

Die Schulbusunternehmen seien überfordert, es gebe einfach nicht genug Fahrer, sagte Landkreissprecher Fabian Laaß NDR 1 Niedersachsen. Damit die Busse nicht zum Corona-Hotspot werden, sollen Elterntaxis die Situation entzerren. Das Kilometergeld dient dabei als ein kleiner Anreiz. Das Geld können die Eltern laut Landkreis direkt bei der Schule oder beim Fachdienst des Landkreises mit einem einfachen Formular beantragen. Laaß betonte, dass es nicht darum gehe, das nun alle mit dem Auto fahren sollen. Es sei ein Angebot für Eltern, die ihre Kinder fahren können. Wenn die Busse leerer werden, helfe dies auch den anderen, so der Sprecher.

Polizei kündigt Kontrollen an

Der Landkreis hat die Aktion mit den Schulen und der Polizei abgesprochen. Die Polizei werde verstärkt vor den Schulen kontrollieren sagte Matthias Pintak von der Polizei. Sollten zu viele Elterntaxis ein Verkehrschaos verursachen, werde darauf reagiert. Der Landkreis will das auch vermeiden und bittet die Eltern, ihre Kinder nicht vor die Schule, sondern nur bis in die Nähe zu bringen, so Sprecher Laaß. Es gebe außerdem noch einen anderen Anreiz, die Schulbusse zu entlasten, ohne das Auto zu nehmen: Jeder Schüler, der in Peine seine Dauerfahrkarte abgibt und mit dem Fahrrad fährt, bekommt pro Monat eine Prämie von zehn Euro.

