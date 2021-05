Stand: 22.05.2021 18:51 Uhr Peine: Zweijähriger fährt mit Auto gegen Verkehrsschild

In Peine ist am Sonnabend ein zweijähriger Junge rund 150 Meter mit dem Auto seiner Familie gefahren und dann gegen ein Verkehrsschild gestoßen. Nach Angaben der Polizei nahm das Kleinkind den Fahrzeugschlüssel eines Elternteils an sich und startete damit den Wagen. Einer zufällig anwesenden Autofahrerin gelang es, den Schlüssel abzuziehen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler wollen nun klären, wie der Junge an den Schlüssel kommen und das Auto überhaupt steuern konnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.05.2021 | 17:00 Uhr