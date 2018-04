Stand: 07.04.2018 13:59 Uhr

Parteitag: Unregelmäßigkeiten in AfD-Kasse

Der Notvorstand der AfD Niedersachsen hat bei einer Sonderkassenprüfung große Unregelmäßigkeiten festgestellt. Das sagte Bundesrechnungsprüfer Christian Waldheim auf dem Landesparteitag in Braunschweig. Unter dem früheren Landesvorstand habe es in den Jahren 2013 bis 2017 Ausgaben in Höhe von 27.333 Euro ohne Belege gegeben. "Ich hätte den Vorstandsmitgliedern für diese Jahre keine Empfehlung zur Entlastung ausgesprochen", sagte er.

Hampel bestreitet die Vorwürfe

Es seien in vielen Fällen Übernachtungs- und Bewirtungskosten in vierstelliger Höhe geltend gemacht worden, ohne dass es dafür finanzwirksame Beschlüsse des Vorstandes gegeben habe, sagte Waldheim. Der damalige Landeschef Armin-Paul Hampel habe sich zudem Reisekosten-Vorschüsse in erheblicher Höhe auszahlen lassen - ebenfalls ohne Vorstandsbeschluss. Hampel bestritt die Vorwürfe. Alle Abrechnungen seien korrekt gewesen. Es habe einen Beschluss gegeben, wonach der Landesschatzmeister und der Vorsitzende Beträge bis zu 3.000 Euro ohne Beschlussvorlage hätten ausgeben dürfen. Hampel war bereits im vergangenen Jahr wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten unter Druck geraten. Damals gab es Vorwürfe, dass er Parteigelder für private Zwecke genutzt haben soll. Seine Wohnung und die Landesgeschäftsstelle der AfD waren deshalb durchsucht worden.

Wahl des Landeschefs am Nachmittag

Eigentlich ist die AfD zum Parteitag zusammengekommen, um einen neuen Niedersachsen-Chef zu wählen. Unter Aufsicht des Notvorstands tagen die Delegierten bis morgen. Die Vorstandswahl ist für heute Nachmittag anberaumt. Zur Wahl stehen vier Kandidaten: Ex-Chef Hampel, die Vorsitzende der Landtagsfraktion, Dana Guth, sowie die Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff und Jörn König.

Bundesvorstand hatte Landesvorstand abgesetzt

Der Parteitag war nötig geworden, weil der Bundesvorstand im Januar den Landesvorstand abgesetzt hatte. Grund waren andauernde Querelen zwischen den Anhängern von Hampel und seinen Gegnern gewesen. Der Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, sprach zu Beginn des Parteitags von einer "inneren Zerstrittenheit und nicht hinnehmbaren Lähmung". Er rief zu einem Neubeginn auf. "Wir haben keine Zeit für kleinmütige Streitereien", so Meuthen.

Demonstration gegen Parteitag

Unterdessen haben etwa 400 Menschen vor der Stadthalle gegen den Parteitag demonstriert. Sie sind dem Aufruf des "Bündnisses gegen Rechts" gefolgt. "Wir wollen nicht unkommentiert lassen, dass sich hier Rechte treffen", sagte Ines Richlick vom Bündnis. Die Teilnehmer wollten zu Weltoffenheit und Toleranz aufrufen. Auf Transparenten waren Parolen wie "Nein zu Rechtspopulismus und Rassismus" oder "Meine Welt soll bunt sein" zu lesen. Nach Polizeiangaben gab es am Morgen keine Zwischenfälle.

