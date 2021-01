Stand: 13.01.2021 12:08 Uhr Ottenstein: Landkreis legt Windpark nach Brand still

Nachdem auf der Ottensteiner Hochebene am Dienstag erneut eine Windkraftanlage abgebrannt ist, hat der Landkreis Holzminden den Betrieb eines weiteren Windrades in der Nähe untersagt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Betreiber des Windparks sei aufgefordert worden, den sicheren Betrieb der 2004 gebauten Anlage gutachterlich nachzuweisen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Bevor dieses Gutachten nicht vorliege, dürfe das Windrad nicht wieder in Betrieb gehen. Das jetzt abgebrannte Windrad gehört zu einem Windpark mit drei Anlagen. Vor einem Jahr war bereits eine Anlage in Flammen aufgegangen.

