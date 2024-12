Stand: 23.12.2024 13:03 Uhr Osterode: Unbekannte stehlen 50 Weihnachtsbäume

In der Nacht zu Donnerstag haben Diebe in Osterode (Landkreis Göttingen) 40 bis 50 Weihnachtsbäume geklaut. Wie die Polizei Göttingen am Montag mitteilte, standen die Bäume in einem Verkaufsstand auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes. Demnach waren sie dort durch einen Bauzaun gesichert. Die Täter brachen den Zaun auf und gelangten so an die Weihnachtsbäume. Die Polizei vermutet, dass sie für den Transport ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05522) 50 80. Die Bäume hatten den Angaben zufolge einen Gesamtwert von etwa 1.500 Euro.

