DIY: Acht Alternativen zum Tannenbaum Stand: 04.12.2024 08:51 Uhr Der Weihnachtsbaum hat einfach Tradition, ein Fest ohne das nadelnde Stück geht gar nicht. Oder doch?

Ein echter Weihnachtsbaum kann Stress pur sein: Er ist meist teuer, nervig zu transportieren, nadelt wie Sau und am Ende muss er auch noch entsorgt werden. Doch es gibt Alternativen: Fake-Weihnachtsbäume müssen keine grausamen Plastik-Nachbauten sein, sondern können richtig cool aussehen. Hier sind acht tolle Ideen, die wir im Netz gefunden haben:

1. Der Bücherbaum: klein, handlich, schnell

Schon der Duft von Büchern erinnert an Weihnachten. Schade, dass rund ein Drittel aller Deutschen seltener als einmal im Monat ein Buch liest. Die gute Nachricht: Für die Bücher im Regal gibt es trotzdem eine Verwendung! Schon aus fünf Büchern lässt sich ein super Weihnachtsbaum basteln. Merry X-Mas!

2. Die Kaktus-Variante: Weihnachten wie in der Wüste

Zumindest gefühlt wird es an Weihnachten von Jahr zu Jahr wärmer. Warum also nicht einfach den Baum ans Klima anpassen? Schmückt doch dieses Jahr die eh schon vorhandene Pflanze und lasst die Palme oder den Kaktus weihnachtlich leuchten. Der Kaktus ist auch fast so pieksig wie ein echter Nadelbaum ...

3. Der Bretter-Baum: minimalistisch und schön

Nageln statt Nadeln: Einfach Bretter im Baumarkt zuschneiden lassen, aufeinander schrauben, Christbaum-Schmuck aufhängen, fertig. Fehlen nur noch die Geschenke! Offensichtlicher Vorteil: Dieser Baum bleibt immer grün - oder jede andere Farbe, die ihr ihm gebt.

4. Der Teller-Baum - oder doch der Plätzchen-Ausstecher-Baum?

Falls ihr noch Geschirr, Druckerpapier, Plätzchen-Ausstecker oder einfach Holzscheite übrig habt, seid kreativ! Offenbar kann man Weihnachtsbäume aus fast allem bauen ...

5. Der Mini-Kissen-Baum

Für Nähmaschinen-Königinnen und -Könige: Ihr bastelt aus einem Stück Stoff zauberhafte und zuckersüße Mini-Weihnachtsbäume.

6. Der Tannenzapfen-Baum: Waldig schön

Auf dem Winterspaziergang Tannenzapfen zu sammeln macht Spaß - aber was passiert mit den schönen Exemplaren, wenn ihr zu Hause seid ... Wie wäre es mit einem hübschen DIY-Weihnachtsbaum?

7. Der Woll-Baum: Minimalismus pur

Sehr dicke Wolle oder einen langen Streifen Filz, ein paar Holzkugeln und Band - mehr braucht ihr nicht, um diesen minimalistischen Baum zu basteln.

8. Der Zweige-Baum: Fast wie das Original

... nur etwas kleiner. Anstatt einen ganzen Baum zu kaufen, könnt ihr aus einzelnen Zweigen eine Mini-Version basteln.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 24.12.2024 | 06:00 Uhr