Ölsburg: Ein Verletzter und Feuer nach Stromschlag

Ein 60-Jähriger hat am Mittwoch bei Arbeiten an einem Trafo-Häuschen in Ölsburg (Landkreis Peine) einen Brand ausgelöst. Nach Angaben einer Polizeisprecherin bekam der Mann zunächst einen Stromschlag. Daraufhin fing das Trafo-Häuschen Feuer. Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Der verletzte 60-Jährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Durch den Unfall fiel in der Gemeinde Ilsede vorübergehend der Strom aus. Wie es zu dem Stromschlag kam, ist noch unklar.

