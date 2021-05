Stand: 28.05.2021 13:05 Uhr Niedrige Inzidenzen: Die ersten Schwimmkurse starten wieder

Die sinkenden Inzidenzzahlen machen es möglich: Kinder können endlich wieder schwimmen lernen. Unter anderem in Königslutter (Landkreis Helmstedt) beginnen jetzt die ersten Schwimmkurse. Doch die DLRG warnt bereits: Das wird nicht reichen. "Wir müssten eigentlich dreimal so viele Schwimmkurse anbieten", sagte Helmut Fichtner vom DLRG Bezirk Braunschweig. Er warnt vor einem Jahrgang der Nichtschwimmer. Selbst Kinder mit Seepferdchen müssten nach einem Jahr ohne Übung wieder von vorne anfangen. Die fünf angebotenen Schwimmkurse in Königslutter waren innerhalb weniger Tage ausgebucht. Das Problem seien fehlende Schwimmlehrer, und begrenzte Teilnehmerzahlen wegen der Corona-Auflagen, so die DLRG. Im Badeparadies Eiswiese in Göttingen soll deshalb eine Sommer-Schwimmschule mit zusätzlichen Kursen im Freibad stattfinden.

