Stand: 09.02.2021 08:34 Uhr Niedersachsen stellt Wasserstoff-Projekte in Salzgitter vor

Die Stahlstadt Salzgitter soll zu einem Ankerpunkt der wachsenden Wasserstoffwirtschaft werden. An einem sogenannten Wasserstoff-Campus werden die Kompetenzen dafür gebündelt, und die ersten Vorhaben gehen jetzt in die Umsetzung. Drei Projekte, die vom Land gefördert werden, stellt Niedersachsens Ministerin für regionale Entwicklung, Birgit Honé (SPD), am Dienstag gemeinsam mit Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) und Branchenexperten vor. Wasserstoff gilt als klimafreundlicher Energieträger, wenn er mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird. Die Technologie ist aber teuer.

Weitere Informationen Salzgitter AG bekommt Zuschuss für Wasserstoff-Technologie Mit dem vom Bund geförderten Projekt soll bis 2050 der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 um 95 Prozent reduziert werden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.02.2021 | 06:30 Uhr