Schwer verletzte Frau klingelt an Haustür - Polizei ermittelt

Eine 40-Jährige ist am Sonntag in Sassenburg (Landkreis Gifhorn) schwer verletzt worden. Tatverdächtig sei ein Bekannter, teilte die Polizei mit. Die Hilfe suchende Frau klingelte den Angaben zufolge am Vormittag bei einer Anwohnerin im Ortsteil Neudorf-Platendorf, die daraufhin die Polizei informierte. Die 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hielt sich die Frau zuvor in der Wohnung ihres 43-jährigen Bekannten auf. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte demnach vor dem Amtsgericht Gifhorn einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 43-Jährigen. Diesem wurde stattgegeben, die Ermittlungen laufen.

