Frau in Sassenburg schwer verletzt - Bekannter in Untersuchungshaft Stand: 27.03.2025 11:56 Uhr Ein 43 Jahre alter Mann steht in Verdacht, eine 40 Jahre alte Frau in Sassenburg (Landkreis Gifhorn) schwer verletzt zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte dem NDR Niedersachsen, dass der 43-Jährige - ein Bekannter des Opfers - sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert habe. Die Staatsanwaltschaft habe die Frau inzwischen befragt. Der Sprecherin zufolge ging es in der Befragung nicht um die Beziehung zwischen den beiden, sondern darum, den dringenden Tatverdacht zu untermauern. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Frau machte die Staatsanwaltschaft wenig Angaben. Die Verletzungen der 40-Jährigen seien schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Sie habe mehrere Rippenbrüche erlitten, sagte die Sprecherin. Weitere Informationen teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Hintergründe der Tat und das Verhältnis der beiden Personen sind unklar.

Hilfe suchende Frau klingelt bei Anwohnerin

Der Vorfall hatte sich am Sonntag ereignet. Die Hilfe suchende Frau hatte nach Angaben der Polizei bei einer Anwohnerin im Sassenburger Ortsteil Neudorf-Platendorf geklingelt, die daraufhin die Beamten und Rettungskräfte informierte. Die Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hielt sich die Frau zuvor in der Wohnung ihres 43-jährigen Bekannten auf. Polizisten nahmen den Verdächtigen daraufhin zunächst vorläufig fest.

