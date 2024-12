Neues Stellwerk läuft: Metronom fährt wieder normale Route Stand: 09.12.2024 15:30 Uhr Die Deutsche Bahn hat am Wochenende überraschend das neue Stellwerk bei Kreiensen in Betrieb genommen. Erste Regionalzüge können auf Umleitungen verzichten, bei anderen dauert es noch.

Nach Personalausfällen hatte die Deutsche Bahn angekündigt, dass sich die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks bei Kreiensen (Landkreis Northeim) bis Januar verzögert. Nun konnten jedoch bereits am Wochenende erste Metronom-Züge der Linie RE2 auf die Umleitung bei Hildesheim verzichten. Auch der zwischen Hannover und Göttingen teilweise eingesetzte Schienenersatzverkehr wurde nicht mehr gebraucht. "Die Züge fahren wieder den Regelweg mit allen Halten zwischen Uelzen und Göttingen", erklärte die Metronom-Eisenbahngesellschaft am Montag.

Metronom von Streckenfreigabe überrascht

Zugleich entschuldigte sich die Eisenbahngesellschaft bei den Fahrgästen für chaotisch anmutende Zustände am Wochenende: Die Inbetriebnahme des Stellwerks durch die Deutsche Bahn sei für die Metronom-Betreiber überraschend gekommen, sagte ein Sprecher. Üblicherweise hätte so etwas zwei bis vier Wochen Vorlauf. Nun hätten elektronische Fahrplanauskünfte nicht gestimmt, auch warteten Fahrgäste in Hildesheim vergeblich auf den Metronom, hieß es. Lenk- und Pausenzeiten des Personals seien noch für die Ausweichroute geplant gewesen. Wegen der Modernisierung des Stellwerks in Kreiensen hatte der Metronom Sarstedt und Nordstemmen nicht angefahren. Die Ausweichroute verlängerte die Fahrt um etwa 20 Minuten.

Weitere Strecken noch nicht freigegeben

Die Verbindung zwischen Hameln und Elze (RB 77) ist hingegen noch nicht wieder freigegeben, wie ein Sprecher des Betreibers "Start Niedersachsen Mitte" bestätigte. Nach mehr als einem Jahr Pause sollen ihm zufolge ab dem 23. Dezember auf der Strecke wieder Züge rollen. Die Verbindung war zunächst wegen einer beschädigten Brücke gesperrt worden, dann folgte die Modernisierung des Stellwerks in Kreiensen. Auch das unternehmen Transdev, das die ebenfalls betroffene S4 im Großraum Hannover betreibt, wartet noch auf eine Streckenfreigabe nach den Stellwerkarbeiten. Einem Sprecher zufolge könnte diese am Mittwoch erteilt werden, für Dienstag seien die entsprechenden Probefahrten geplant.

