Stand: 26.07.2023 08:00 Uhr Neue Heimat: Schwarze Schwäne ziehen nach Bad Gandersheim

Zwei schwarze Schwäne sollen auf der Landesgartenschau in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) eine neue Heimat finden. Sie kommen vom Schloss Rosenau in Coburg, fühlten sich dort aber offenbar nicht mehr wohl. Das teilten die Organisatoren der Landesgartenschau mit. Die Vögel seien in Bayern ständig ausgebüxt, manchmal sogar kilometerweit bis zu einer Eisdiele. Gärtner hätten sie ständig wieder einfangen müssen. Deshalb wird das Schwanenpaar jetzt an den Osterbergsee in Bad Gandersheim gebracht – und bleibt dort, so die Hoffnung. Am Schloss Rosenau in Coburg soll es seit mehr als 150 Jahren schwarze Schwäne geben. Die englische Königin Victoria habe nach dem Tod ihres Gemahls Prinz Albert angeordnet, dass sie als Zeichen der Trauer auf dem See schwimmen sollten, so die Überlieferung. Seither soll es dort keine Zeit ohne die sogenannten Trauerschwäne gegeben haben.

