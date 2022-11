Stand: 30.11.2022 18:35 Uhr Neue Betrugsmasche bei Tierfutter-Bestellungen im Internet

Die Polizei in Northeim verzeichnet vermehrt Anzeigen wegen einer offenbar neuen Betrugsmasche bei Tierfutter-Bestellungen im Internet. Die Tierbesitzer haben nach Polizeiangaben online Tierfutter zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen bestellt, unter anderem über die Handelsplattform eBay. Die Bezahlung sei über Paypal erfolgt. Diese Daten hätten die Betrüger dann genutzt, um bei seriösen Online-Händlern das Tierfutter im Namen der Geschädigten zu bestellen. Bezahlt werde die Futter-Lieferung von den Tätern allerdings nicht. Die darauffolgenden Zahlungsaufforderungen der seriösen Händler erreichten die Tierbesitzer auch nicht, da diese per E-Mail an eine Adresse versandt würden, die ihnen nicht gehört. Stattdessen bekämen die Käufer später von den seriösen Händlern ein Mahnschreiben per Post und würden erst dadurch auf den Betrug aufmerksam. Die Polizei Northeim rät, bei besonders günstigen Angeboten vorsichtig zu sein.

