Netzwerkstörung legt VW lahm - Produktion steht still Stand: 27.09.2023 19:15 Uhr Eine IT-Störung hat am Mittwoch die zentrale Infrastruktur des VW-Konzerns lahmgelegt. Standorte weltweit sollen betroffen sein, unter anderem in Wolfsburg und Osnabrück steht die Produktion still.

"Wir können eine IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestätigen", sagte ein Sprecher des Volkswagen-Konzerns am Abend. "Die Störung besteht seit 12.30 Uhr und wird aktuell analysiert." Es gebe "Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke", so der Sprecher. Weltweit sollen Standorte der Marke VW und weiterer Marken betroffen sein. Nach Angaben des Unternehmens steht die Produktion im Stammwerk Wolfsburg sowie in Osnabrück, Emden und Zwickau still.

Ursache für Störung noch unbekannt

Die Ursache ist bisher noch nicht bekannt. Ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung sei nach aktuellem Stand der Analysen unwahrscheinlich, teilte der Konzernsprecher mit. An der Behebung werde mit Hochdruck gearbeitet. Wie das "Handelsblatt" berichtet, hat der Konzern einen Krisenstab einberufen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.09.2023 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel VW