Nach zweitem Rohrbruch in Hardegsen: Schaden behoben Stand: 17.07.2024 18:02 Uhr In Hardegsen hat es am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb einer Woche kein Trinkwasser gegeben. Grund war eine gebrochene Hauptleitung. Laut Feuerwehr ist der Schaden mittlerweile behoben.

Die beschädigte Leitung sei gegen Mittag repariert worden, wie die Kreisfeuerwehr Northeim dem NDR Niedersachsen mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers war das betroffene Rohr in die Jahre gekommen und marode. Kurz nach 13 Uhr gab die Feuerwehr Entwarnung. Seitdem ist auch die Trinkwasserversorgung wiederhergestellt.

Teile von Hardegsen hatten stundenlang kein Trinkwasser

In weiten Teilen von Hardegsen (Landkreis Northeim) war seit 7.30 Uhr kein Wasser mehr aus der Leitung gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Hardegsen hatte daraufhin in der Straße Am Gladeberg eine Wasser-Zapfstelle eingerichtet. Die Stadtwerke seien im Einsatz gewesen, um den Schaden zu reparieren, teilte die Kreisfeuerwehr Northeim mit.

Zweiter Rohrbruch in einer Woche

In Hardegsen gab es bereits vor gut einer Woche einen Rohrbruch an einer anderen Hauptleitung. Für Bauarbeiten war damals die Wasserversorgung abgestellt worden. Als das Wasser dann wieder aufgedreht wurde, platzte die Hauptleitung. Zwischen den beiden Rohrbrüchen bestehe aber kein Zusammenhang, hieß es von einer Sprecherin der Stadt Hardegsen. Sie sprach gegenüber NDR.de von einem "unglücklichen Zufall".

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.07.2024 | 09:00 Uhr