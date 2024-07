Stand: 10.07.2024 09:42 Uhr Rohrbruch: Kein Trinkwasser in Hardegsen und Lutterhausen

Seit den frühen Morgenstunden gibt es in Teilen von Hardegsen und Lutterhausen kein Wasser mehr. Nach planmäßigen Reparaturarbeiten an einer Hauptleitung sollte das Wasser wieder aufgedreht werden. Dabei platzte eine Wasserleitung, heißt es von den Stadtwerken Hardegsen. Voraussichtlich gegen 18 Uhr soll der Rohrbruch laut Stadtwerken repariert sein. Bis dahin gibt es eine Trinkwasser-Zapfstelle bei der Freiwilligen Feuerwehr Hardegsen in der Straße Am Gladeberg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.07.2024 | 08:30 Uhr