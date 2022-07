Stand: 01.07.2022 13:13 Uhr Nach sexuellem Missbrauch an Allersee: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Wolfsburg hofft im Fall eines sexuellen Missbrauchs auf Zeugenhinweise. Laut Mitteilung war ein minderjähriges Mädchen am vergangenen Sonnabend von einem Unbekannten angesprochen worden, als es zusammen mit einer Freundin gerade den Allersee im Bereich des Hauptstrandes verlassen wollte. Der Mann habe das Mädchen mit Wasser bespritzt, es angefasst und seine Hand genommen. Zeitgleich drückte er das Mädchen leicht unter Wasser und zog es zu sich, schreibt die Polizei weiter. Das Mädchen konnte sich mithilfe der Freundin von dem Unbekannten lösen. Dieser entfernte sich in Richtung eines Imbissstandes in der Nähe der Umkleiden. Die Mädchen eilten zu der Mutter der Freundin, und diese verständigte die Polizei.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Laut den Aussagen der Mädchen war der Täter zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er hatte einen leichten Bauchansatz sowie starke Brustbehaarung und schwarze kurze Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Badeshorts. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (05361) 4646-0 zu melden.

