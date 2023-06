Stand: 27.06.2023 08:11 Uhr Nach dem Unwetter: Zwei Tiefgaragen in Braunschweig geschlossen

Nach der Tiefgarage Magni hat die Stadt nun auch die Tiefgarage Packhof in Braunschweig gesperrt. In beiden Bauten sei aufgrund des Starkregens am vergangenen Donnerstag Sicherheitstechnik beschädigt und außer Betrieb. Die Ursachen der Störungen werden laut Stadt derzeit untersucht. Es sei noch nicht absehbar, wie lange das dauern werde und wann die Tiefgaragen wieder freigegeben werden könnten. Autofahrer können auf die Parkhäuser Lange Straße, Eiermarkt, Steinstraße und Schloss-Arkaden sowie Wilhelmstraße ausweichen oder die öffentlichen Parkflächen an der Karrenführerstraße und am Großen Hof nutzen. Nach dem Starkregen hatte die Stadt auch alle 90 Sporthallen in Braunschweig überprüfen lassen. In drei Hallen wurde Feuchtigkeit in den Decken und in einem der Hallenböden festgestellt. Die drei Hallen bleiben deshalb vorübergehend gesperrt. Alle anderen konnten wieder freigegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.06.2023 | 06:30 Uhr