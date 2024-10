Blauzungenkrankheit: Tierseuchenkasse zahlt erste Hilfen aus Stand: 27.10.2024 10:43 Uhr Die Tierseuchenkasse Niedersachsen zahlt erstmals wegen der Blauzungenkrankheit eine Härtefallhilfe aus. Ein Tierhalter erhält für seine verendeten Schafe rund 15.000 Euro - denn sie waren geimpft.

Konkret handelt es sich um 171 Schafe, die an der Krankheit verendet waren. Die Auszahlung der 15.000 Euro an den betroffenen Tierhalter solle in diesen Tagen erfolgen, hieß es von der Tierseuchenkasse. Die Regelung für Härtefallbeihilfen waren im September angekündigt worden.

Voraussetzung für Zahlung: Tiere müssen geimpft sein

Tierhalter, deren Schafe, Ziegen und Rinder an der Blauzungenkrankheit verendet sind, können finanzielle Hilfe der Tierseuchenkasse Niedersachsen erhalten. Die festgelegten Pauschalen sehen bei Schafen 90 Euro und bei Ziegen 60 Euro vor. Für Rinder werden, je nach Alter der Tiere, bis zu 1.000 Euro gezahlt. Voraussetzung für die Beihilfen ist, dass die Tiere gegen die Blauzungenkrankheit geimpft waren. In die Tierseuchenkasse zahlen Tierhalterinnen und Tierhalter Beiträge ein. Die Höhe richtet sich unter anderen nach der Anzahl der Tiere.

