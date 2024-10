Stand: 26.10.2024 17:06 Uhr Auto überrollt auf Fahrbahn liegenden Mann und klemmt ihn ein

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) ist am Freitag ein Mann von einem Auto überrollt und anschließend unter dem Pkw eingeklemmt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der 42-Jährige bereits im Vorfeld auf der Straße lag, als er von dem rückwärts fahrenden Wagen eines 26-Jährigen erfasst wurde. Laut Feuerwehr konnte der eingeklemmte Mann nur mit Hilfe eines Hebekissens befreit werden. Er wurde anschließend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor stellten Beamte der Polizei bei ihm eine Alkoholintoxikation fest. Warum der Mann auf der Fahrbahn lag, ist unklar. Die Polizei machte zum Unfallhergang keine weiteren Angaben. Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Laut Feuerwehr waren an der Rettungsaktion 25 Einsatzkräfte beteiligt.

