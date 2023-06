Unwetter in Braunschweig: Bei Versicherern türmen sich die Fälle Stand: 26.06.2023 15:21 Uhr Nach dem extremen Starkregen durch Tief "Lambert" in Braunschweig gehen bei Versicherungen minütlich neue Schadensmeldungen ein. Ein einziger Versicherer zählt bereits 5.000 Meldungen.

Auch Tage nach dem Unwetter erhalte man Schadensmeldungen im Minutentakt, teilte die "Öffentliche Versicherung Braunschweig" am Montag auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Die dort gemeldeten Schäden beliefen sich bereits auf etwa 15 Millionen Euro. Vieles falle erst jetzt auf, etwa beim gründlichen Sichten des Kellers oder beim Anlassen des Autos. Eine Bilanz des Unwetters ist aktuell nicht möglich. Viele große Versicherer sind noch dabei, die Schäden zu erfassen. Meist geht es um Wasserschäden, also vollgelaufene Keller, beschädigte Möbel oder kaputte Stromleitungen.

Stadt Braunschweig: Gut 130 öffentliche Gebäude beschädigt

Auch die Stadt Braunschweig sichtet aktuell noch Schäden. Sie geht derzeit von 130 betroffenen öffentlichen Objekten aus. "Die Schadensbilder gehen weit auseinander", teilte die Stadt dem NDR in Niedersachsen mit. "In der überwiegenden Zahl der Meldungen ist Wasser in Gebäude eingedrungen, was aber nur zu geringen Schäden oder Reinigungsarbeiten geführt hat." In einigen Gebäuden musste der Betrieb aufgrund von Schäden an der Elektrik auch vorübergehend eingestellt werden, hieß es weiter. "Bis alle Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten ganz abgeschlossen sind, werden noch einige Wochen vergehen." Aufatmen können dagegen Braunschweiger Sportlerinnen und Sportler: Denn von 90 Sporthallen sind bis auf drei wieder alle freigegeben.

Mehr als dreimal so viele Einsatzkräfte wie bei normalem Starkregen

Tief "Lambert" war in der Nacht zu Freitag über Braunschweig gezogen. "Wir waren auf ein Starkregenereignis vorbereitet", hatte Feuerwehr-Fachbereichsleiter Torge Malchau am Morgen danach gesagt. "Die Dimension, die es jetzt gehabt hat", sei jedoch "einmalig in der jüngeren Geschichte." Normalerweise seien bei Starkregen zwischen 200 und 300 Kräfte in der Stadt im Einsatz. Diesmal seien es 1.000 gewesen. Auch Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) hatte die Heftigkeit des Unwetters hervorgehoben: "Das ist eine Lage, mit der wir es so noch nicht zu tun hatten", hatte er am Freitagmorgen gesagt.

