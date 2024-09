Nach Waldbrand am Brocken im Harz: Polizei sucht zwei Wanderer Stand: 18.09.2024 20:15 Uhr Die Ursache für den Waldbrand am Brocken im Harz Anfang September ist weiterhin unklar. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Derzeit sucht die Polizei nach Zeugen, Fotos und Videoaufnahmen.

Konkret suchen die Beamten zwei Wanderer, die den Brand am Freitag, 6. September, gegen 14 Uhr im Imbiss "Gipfelstürmer" am Wurmberg gemeldet haben. Die Wanderer werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 zu melden. Außerdem hoffen die Beamten auf Fotos und Videos von Zeugen, die an dem Tag des Brandausbruchs zwischen Eckerloch und Goethebahnhof Aufnahmen gemacht haben - und zwar in dem Zeitraum zwischen 10 und 14 Uhr.

Der Waldbrand im Nationalpark Harz an der Landesgrenze zu Niedersachsen hatte sich zeitweise auf einer Länge von mehr als 1.000 Metern in dem unwegsamen Gelände ausgebreitet. Tagelang waren Feuerwehrleute, THW sowie Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Sechs Tage nach dem Ausbruch galt das Feuer am Mittwoch schließlich als gelöscht.

