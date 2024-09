Waldbrand am Brocken breitet sich ungehindert aus Stand: 06.09.2024 22:00 Uhr Im Harz kämpfen rund 150 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand in der Nähe vom Brocken an. Der Gipfel wurde evakuiert - 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Das Feuer breitet sich laut Landkreis Harz ungehindert aus.

Es sei inzwischen eine größere Feuerfront entstanden, sagte ein Landkreis-Sprecher nach einer Lagebesprechung am Abend. Viele der einzelnen Brandstellen hätten sich vereinigt. Die Löscharbeiten seien schwierig. Um zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten, konzentriert sich die Feuerwehr laut Landkreis auf eine sogenannte Riegelstellung am Boden. Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren zudem zwei Löschflugzeuge aus Niedersachsen, eins vom Landkreis Harz und ein Hubschrauber im Einsatz. Der Landkreis hat sechs weitere Hubschrauber von Bundeswehr und Bundespolizei angefordert.

500 Menschen werden vom Brocken geholt

Der Waldbrand ist den Angaben des Landkreises Harz zufolge gegen 14 Uhr nahe der Kesselklippe am Brocken ausgebrochen. Die Rauchwolke sei kilometerweit zu sehen gewesen. 500 Menschen wurden am Nachmittag vom Brocken mit Bussen in Sicherheit gebracht. Denn die Harzer Schmalspurbahnen stellten den Verkehr auf der Strecke zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken ein. Eine Bahn, die unterwegs war, wurde evakuiert. Fahrgäste wurden von Bussen zurück ins Tal gebracht. Die Evakuierung des Brockens war laut Landkreis am Abend abgeschlossen. Für den am Samstag geplanten Brockenlauf sei inzwischen eine Alternativroute erarbeitet worden.

Tagelanger Brand am Königsberg im September 2022

Vor zwei Jahren hatte es an derselben Stelle schon einmal gebrannt. Tagelang versuchten die Feuerwehren den insgesamt 12 Hektar großen Brand zu löschen. Zeitweise waren sieben Löschhubschrauber im Einsatz, auch zwei Löschflugzeuge aus Italien unterstützten. Der Landkreis Harz hatte seinerzeit den Katastrophenfall ausgerufen. Wegen des unwegsamen Gebiets war es für die Feuerwehrleute ein schwieriger Einsatz, immer wieder loderten die Flammen neu auf.

