Nach Rangierunfall bei Wolfsburg: Alle Züge fahren wieder Stand: 26.09.2021 09:39 Uhr Im und um den Wolfsburger Bahnhof rollt der Zugverkehr seit Betriebsbeginn am Sonntag wieder nach Fahrplan. Wegen eines Rangierunfalls mit einem Zug am Freitagmorgen war es zu Verspätungen gekommen.

"Nach Instandsetzungsarbeiten fahren heute alle ICE- und IC-Züge auf der Strecke Berlin-Hannover wieder auf dem Regelweg", sagte eine Bahn-Sprecherin am Sonntag. Auch der Halt in Wolfsburg könne wieder angefahren werden. Zunächst war die Deutsche Bahn davon ausgegangen, dass ICE den Bahnhof bis Dienstagabend würden umfahren müssen. An der Unfallstelle stünden allerdings noch weitere Arbeiten aus. Auch das Privatunternehmen Enno meldete am Sonntag freie Fahrt für die Strecken Hannover-Gifhorn-Wolfsburg und Hildesheim-Braunschweig-Wolfsburg. Die Züge "fahren wieder ohne Einschränkungen", hieß es auf der Internetseite. Zunächst war nicht absehbar gewesen, wann dies so weit sein würde: Einen Unfall dieses Ausmaßes habe es bisher noch nicht gegeben, sagte ein Enno-Sprecher.

Videos 1 Min Rangierunfall: Millionenschaden durch entgleisten Zug Am Freitagmorgen ist in Wolfsburg ein Zug entgleist. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein hoher Schaden. (24.09.2021) 1 Min

Lokführer übersieht offenbar Signal

Ein Enno-Zug war am Freitagmorgen bei einer Rangierfahrt entgleist. Weil er dabei die Oberleitung abgerissen hatte, musste diese abgebaut werden. Der Lokführer des Enno-Zugs hatte laut Bundespolizei gegen 5 Uhr offenbar ein Signal übersehen und war auf ein sogenanntes Notgleis geraten, das nach wenigen Metern endet. Die ersten drei Waggons sprangen aus den Schienen und kamen im Schotter zum Stehen.

Bundespolizei geht von Millionenschaden aus

Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Lokführer erlitt allerdings einen Schock. Der Zug sollte laut Enno für die erste Fahrt des Tages bereitgestellt werden. Mit Ausnahme des Lokführers seien keine weiteren Menschen an Bord gewesen. Die Bundespolizei geht von einem Millionenschaden aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.09.2021 | 10:00 Uhr