Stand: 16.02.2024 16:31 Uhr Nach Messerangriff in Salzgitter: Polizei nimmt 14-Jährigen fest

Nach einem Messerangriff in Salzgitter am Neujahrsmorgen konnte die Polizei nun einen Verdächtigen festnehmen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sitzt der 14-Jährige seit der Festnahme am Mittwoch in Untersuchungshaft. Hinweise hätten die Beamten auf die Spur des Jugendlichen geführt, so die Polizei. Außerdem gebe es auch weitere Verdächtige: Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 19 Jahren sollen ebenfalls an dem Angriff beteiligt gewesen sein. Zu dritt sollen sie einen 43-Jährigen am Neujahrsmorgen verfolgt haben. Der 14-Jährige soll dem Mann laut Polizei dann siebenmal mit einem Springmesser in den Rücken gestochen haben. Dieser wurde dadurch lebensgefährliche verletzt und musste notoperiert werden. Die Polizei ermittelt gegen den 14-Jährigen wegen versuchter Tötung und gegen die beiden anderen Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden befinden sich auf freiem Fuß.

