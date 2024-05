Stand: 21.05.2024 10:11 Uhr Haftbefehle aus Braunschweig: 44-Jähriger in Konstanz geschnappt

Beamte der Bundespolizei Konstanz haben einen 44-Jährigen festgenommen, der mit drei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gesucht wurde. Das Amtsgericht Braunschweig hatte den Mann Mitte 2020 wegen Erschleichen von Leistungen und dem Erwerb von Betäubungsmitteln verurteilt. Ende 2021 wurde er zudem wegen Diebstahls und Anfang 2022 wegen Beleidigung in Tateinheit mit Nötigung und versuchter Körperverletzung verurteilt. Außerdem suchte die Staatsanwaltschaft Braunschweig in zwei aktuellen Verfahren wegen eines Diebstahls und eines besonders schweren Falls des Diebstahls nach dem 44-Jährigen. Weil der Mann die offenen Strafgelder in Höhe von 2.490 Euro vor Ort nicht begleichen konnte, musste er eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt Konstanz antreten.

