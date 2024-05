Bald UNESCO-Welterbe? Unterstützung für Schöninger Speere Stand: 21.05.2024 18:34 Uhr Die Fundstätte der Schöninger Speere im Landkreis Helmstedt hofft auf eine Anerkennung als UNESCO-Welterbestätte. Bestenfalls 2030 könnte es so weit sein - doch schon jetzt werden Weichen gestellt.

Wie am Dienstag bekannt wurde, sollen ab dem Jahr 2025 die 3Landesmuseen Braunschweig die Trägerschaft des Forschungsmuseums Schöningen übernehmen. Man werde alles daransetzen, das Museum weiterzuentwickeln und es darauf vorzubereiten, bei einer möglichen Anerkennung als Welterbestätte 2030 auch ein Aushängeschild der Region zu sein, sagte Mike Reich, Direktor des Naturhistorischen Museums.

Landesdenkmalamt übernimmt Bewerbungsprozess

Unterstützung kommt zudem vom Landesamt für Denkmalpflege. Dieses soll nun den weiteren Bewerbungsprozess für das UNESCO-Welterbe übernehmen. Dieser gelte als langwierig und schwierig, hieß es. Christina Krafczyk vom Landesdenkmalamt verwies auf die Entwicklung des Standorts zuletzt und weitere Möglichkeiten: Schöningen sei mittlerweile ein internationaler Hotspot für Forschende geworden - als UNESCO-Welterbe würde das nochmal unterstrichen werden.

Schöninger Speere - älteste Jagdwaffen der Menschheit

Forschende waren im Jahr 1994 bei archäologischen Ausgrabungen am Rande des Braunkohletagebaus in Schöningen auf mehrere Waffen aus Holz gestoßen. Das Besondere: Die Speere sind etwa 300.000 Jahre alt und dank der geologischen Verhältnisse am Fundort bestens erhalten. Sie gelten als die ältesten erhaltenen Jagdwaffen der Menschheit.

Langer Weg zum UNESCO-Welterbe

Seit Ende 2023 gehören die Schöninger Speere zu den bundesweit zwölf Kandidaten für die Vorschlagsliste des UNESCO-Welterbes. Der Weg bis zur möglichen Auszeichnung ist noch lang: Zunächst wird Deutschland aus den zwölf Vorschlägen ein Natur-, beziehungsweise Kulturdenkmal ermitteln, das es für das UNESCO-Welterbe letztlich nominieren wird. Anschließend wird das Welterbekomitee in Paris aus einem internationalen Kandidatenkreis entscheiden, was tatsächlich zum Welterbe erklärt wird. Aktuell umfasst die Welterbeliste 1.157 Stätten in 167 Ländern. Allein in Deutschland gibt es 51 Welterbestätten.

