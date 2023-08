Stand: 25.08.2023 12:14 Uhr Nach Messerangriff an Haltestelle: 17-Jähriger festgenommen

Nach einem Messerangriff in Braunschweig hat die Polizei einen 17-jährigen Verdächtigen festgenommen. Dem Jugendlichen wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er soll am Mittwochmittag zunächst in der Bahn mit einem 22-Jährigen in Streit geraten sein. Anschließend kam es laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einer Haltestelle. Dort soll der 17-Jährige mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben. Der 22-Jährige wurde laut Polizei mit Stichverletzungen im Brustbereich in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Hinweise führten die Ermittler zu dem 17 Jahre alten Braunschweiger, der nach der Tat zunächst geflüchtet war. Am Donnerstagabend sei er in der Weststadt festgenommen worden, teilten die Beamten mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2023 | 15:00 Uhr