Nach Lkw-Unfall bei Salzgitter: A39 ist wieder frei Stand: 22.02.2024 19:07 Uhr Nach einem Unfall mit einem Lkw war die A39 bei Salzgitter wegen Reinigungsarbeiten mehrere Stunden lang gesperrt. Laut Autobahnpolizei war dort Diesel in einen Graben gelaufen.

Der Unfall hatte sich demnach bereits in den frühen Morgenstunden ereignet, als der Fahrer nach eigenen Angaben einer Wildschweinrotte auswich. Der mit Batterien beladene Gefahrguttransporter kippte daraufhin auf die Seite. Die Reinigungsarbeiten dauerten vom Vormittag bis zum Abend an, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei dem NDR Niedersachsen mitteilte. Der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Westerlinde und Salzgitter-Lichtenberg war währenddessen gesperrt.

Sperrung auf A2 sorgte für Staus

Auch die A2 in Fahrtrichtung Berlin bei Braunschweig war bis in den frühen Abend gesperrt. Fahrbahnschäden mussten dringend saniert werden, hieß es zur Begründung von der Autobahn GmbH des Bundes. Infolge der Vollsperrung kam es in dem Bereich seit dem Morgen zu Verkehrsbehinderungen. Auf der A2 ab Watenbüttel staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf mehrere Kilometer Länge. Auch auf der B214 von Celle Richtung Braunschweig zwischen der A2, Braunschweig-Watenbüttel und der A392 brauchten Autofahrende mehr Zeit.

