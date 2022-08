Stand: 15.08.2022 16:48 Uhr Nach Bombenalarm in Psychiatrie: Verdächtiger muss bleiben

Nach dem Fund einer Bombenattrappe im AWO Psychiatriezentrum Königslutter (Landkreis Helmstedt) ist ein tatverdächtiger Mann in ebenjene Klinik eingewiesen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Wolfsburg dem NDR in Niedersachsen. Der 40-jährige Wolfenbütteler wurde am Vormittag festgenommen. Er gab zu, in einem Fahrstuhl im Hauptgebäude die Bombenattrappe abgelegt zu haben. Dabei handelte es sich um einen Kasten mit Kabeln. Laut Polizeisprecher war der Mann bereits zuvor einmal Patient in dem Haus gewesen. Mehr als 200 Bewohnerinnen und Bewohner mussten nach dem Bombenalarm das Gebäude verlassen - unter ihnen viele, die speziell betreut werden müssen. Der Fundort wurde zunächst weiträumig abgesperrt. Am Mittag gaben die Ermittler das Gebäude wieder frei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.08.2022 | 13:30 Uhr