Nach Betriebsrats-Kritik: VW-Vorstand Diess kippt USA-Reise Stand: 27.10.2021 19:39 Uhr VW-Vorstand Herbert Diess hat im Streit mit dem VW-Betriebsrat nachgegeben. Der Konzernchef hat eine für kommende Woche geplante USA-Reise abgesagt, um an einer Betriebsversammlung teilzunehmen.

Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Mittwoch, dass Diess in Wolfsburg bleiben und sich auf der Versammlung den Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen werde. Eine für den Donnerstag geplante eigene Dialogveranstaltung sei abgesagt worden. Auf der USA-Reise waren dem Sprecher zufolge vor einiger Zeit Termine mit Investoren, Politikern und Mitarbeitenden angesetzt worden. Ursprünglich hieß es, diese hätten kurzfristig nicht abgesagt werden können.

Betriebsratschefin Cavallo geht Diess hart an

Betriebsratschefin Daniela Cavallo hatte Diess' USA-Pläne am Mittwoch scharf kritisiert. "Herbert Diess zieht die Investoren an der Wall Street der eigenen Belegschaft vor", hatte Cavallo mitgeteilt. Dessen Verhalten sei in der Geschichte des Konzerns beispiellos und zeige, dass Diess selbst in dieser Krise weder Empathie noch Gespür für die Situation der Belegschaft habe. "Diese Provokation zeigt uns, dass Herr Dr. Diess weiterhin keinerlei Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit hat", so Cavallo weiter.

Videos Halbleitermangel: Kurzarbeit bei Volkswagen wird ausgeweitet Das Wolfsburger Autowerk schließt für zwei Wochen komplett. Etwa 20.000 Beschäftigte müssen in Kurzarbeit. (29.09.2021) Video

Betriebsrat wegen geringer Auslastung des Werks besorgt

Der Betriebsrat in Wolfsburg ist alarmiert, weil das VW-Hauptwerk in Wolfsburg nicht ausgelastet ist. In diesem Jahr könnte dort so wenig produziert werden wie zuletzt Ende der 1950er-Jahre. Die Belegschaftsvertretung verlangt deshalb bereits seit Längerem, dass an dem Standort neben dem ab 2026 geplanten Projekt "Trinity" ein weiteres Elektromodell angesiedelt wird.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 28.10.2021 | 08:00 Uhr