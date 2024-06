Stand: 07.06.2024 17:37 Uhr Nach Bauarbeiten: Bahn-Strecke Hannover-Würzburg wieder frei

Die Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Hannover-Würzburg sind seit Freitag abgeschlossen. Die Züge rollen laut Deutscher Bahn (DB) nun wieder durchgängig. Die Baumaßnahmen haben demnach 850 Millionen Euro gekostet. Erneuert wurden insgesamt 557 Kilometer Gleise, 700.000 Schwellen sowie 235 Weichen, wie die DB am Freitag mitteilte. Seit 2019 hatte das Unternehmen in mehreren Etappen die Schnellstrecke bauen und sanieren lassen. In den jeweiligen Abschnitten war die Strecke dann für den Zugverkehr gesperrt - Züge wurden umgeleitet. Bereits Ende Mai war der Teilabschnitt zwischen Göttingen und Kassel freigegeben worden. Hier hatte die Sperrung des Rauhebergtunnel bei Lippoldshausen (Landkreis Göttingen) für einige Probleme gesorgt - so mussten mehr als 2.500 Löcher gebohrt und mit Beton gefüllt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr