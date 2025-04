Stand: 04.04.2025 07:47 Uhr Großbrand in Rosdorf: Feuerwehr immer noch im Einsatz

Am späten Donnerstagnachmittag ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Rosdorf (Landkreis Göttingen) in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Brand vom Dachstuhl aus über vier Gebäudeteile verbreitet. Die Löscharbeiten dauern an und sind laut Feuerwehr schwierig. Demnach versuchen die Einsatzkräfte am Freitagmorgen, an weitere Glutnester heranzukommen. Dafür müsse eine Plattform für einen Bagger errichtet werden, um von oben an die Reste des Feuers zu gelangen, sagte ein Sprecher. Rund 160 Kräfte seien im Einsatz, hieß es. Den Angaben zufolge soll der Dachstuhl wohl noch heute abgerissen werden, da das Gebäude derzeit einsturzgefährdet ist. Die 47 Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

