Stand: 21.08.2023 12:38 Uhr Nach Auseinandersetzung: 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Kaufhof in Wolfsburg ist am Sonntag ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann am frühen Morgen in Begleitung zwei weiterer Personen eine Diskothek betreten, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Wenig später sei er dann von einer unbekannten Person mit einem Messer angegriffen worden, so die Polizei. Der 28-Jährige kam ins Krankenhaus. Vier weitere Personen aus dem Umfeld des 28-Jährigen wurden leicht verletzt. Die näheren Umstände sind laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Da die Kneipenmeile Kaufhof gut besucht war, hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler auf Zeugen, die Angaben zu dem Tatablauf und dem Täter geben können. Hinweise nehmen sie unter der Telefonnummer (05361) 464 60 entgegen. Mögliche Foto- und Filmaufnahmen können an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de geschickt werden.

