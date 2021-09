Stand: 16.09.2021 11:20 Uhr NBA-Star Schröder fordert Fans zu Vertrags-Witzen heraus

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Fans zu den besten Witzen über seinen misslungenen Vertrags-Poker aufgefordert. Auf Instagram schrieb der Braunschweiger am Mittwoch: "Es ist mein Geburtstag. Also lasst es uns hinter uns bringen und dann zur Tagesordnung übergehen." Schröder hatte im Frühjahr ein Angebot der Los Angeles Lakers über vier Jahre und 84 Millionen US-Dollar abgelehnt - in der Annahme, einen besseren Vertrag bekommen zu können. Die Lakers orientierten sich aber um. Der Braunschweiger unterschrieb schließlich bei den Boston Celtics - für ein Jahr und "nur" 5,9 Millionen US-Dollar.

