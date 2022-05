Stand: 28.05.2022 10:36 Uhr Motorradfahrer bei Unfall in Lehre lebensgefährlich verletzt

In Lehre im Landkreis Helmstedt ist ein 33-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte am Freitagnachmittag die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 62-Jährigen zusammen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Passanten Erste Hilfe, ehe der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

