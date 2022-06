Mord an Ex-Freundin in Göttingen: Lebenslang für den Täter Stand: 29.06.2022 15:54 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Göttingen im vergangenen Sommer hat das Landgericht das Urteil gefällt. Ihr 44-jähriger Ex-Freund aus Hannover muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis.

Der Fall habe menschliche Abgründe aufgezeigt, sagte der Richter am Landgericht Göttingen. Die Kammer folgte mit ihrem Urteil dem Antrag der Anklage. Der Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Der nun verurteilte IT-Spezialist aus Hannover hatte gestanden, die 51-Jährige getötet zu haben. Die Frau hatte sich zuvor von ihm getrennt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Polizei war zunächst von natürlicher Todesursache ausgegangen

Die Frau war im vergangenen August tot in ihrer Wohnung in Göttingen gefunden worden - sie war erwürgt worden, wie sich allerdings erst später zeigte. Die Polizei war zunächst von einer natürlichen Todesursache ausgegangen. Der Leichnam lag im Bett, bekleidet mit einem Pyjama und einem Halstuch, neben der Toten fand die Polizei leere Alkoholflaschen. Auch war nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Nachricht vom Handy der Getöteten versandt worden, dass sie viel Alkohol getrunken habe und dass es ihr nicht so gut gehe. Dies hatte bei den Polizeibeamten zunächst den Eindruck erweckt, dass es kein Drittverschulden gab.

