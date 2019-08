Stand: 20.08.2019 16:03 Uhr

"Monster-Bombe": Polizei legt Sprengstoff-Ring lahm

Der Göttinger Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein empfindlicher Schlag gegen einen international agierenden, kriminellen Sprengstoff-Händlerring gelungen. Das teilten die Ermittler heute auf einer Pressekonferenz mit. Demnach konnten die Beamten ein öffentlich zugängliches Internet-Forum lahmlegen, auf dem im großen Stil Kriegswaffen und Drogen gehandelt wurden. "Wir konnten die Betreiber des Boards ermitteln und das Board schließen", sagte Ingo Rau, Leiter der Zentralstelle Internet- und Computerkriminalität der Staatsanwaltschaft Göttingen. In einer großangelegten Razzia an insgesamt 34 Einsatzorten in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien hatten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Dabei wurden insgesamt 22 Personen im Alter von 17 und 55 Jahren vernommen - darunter auch die fünf Betreiber der Plattform und zwei technische Administratoren. Drei Personen leben aktuell in Niedersachsen.

"Es wäre eine Monster-Bombe gewesen"

Bei der Aktion arbeiteten die Göttinger eng mit Ermittlern des LKA Niedersachsen, des BKA und anderen deutschen und internationalen Polizeikräften zusammen. In Niedersachsen wurden Objekte in Cloppenburg, Schwanewede (Landkreis Osterholz) und Hillerse (Landkreis Gifhorn) durchsucht. Einsätze gab es unter anderem auch in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Thüringen und Hessen. Laut Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig seien dabei Server beschlagnahmt worden, aber auch größere Mengen an Waffen - sowie Stoffe, die entweder zur Herstellung synthetischer Drogen oder Sprengmitteln genutzt werden können. Es sei genug Material sichergestellt worden, um eine 30-Kilogramm-Bombe zu bauen. "Das wäre eine Monster-Bombe gewesen", sagte Polizeipräsident Lührig.

Offenbar keine politische Motivation

Vor allem sei die Plattform aber offenbar zum Austausch kriminellen Know-Hows da gewesen: Laut den Ermittlern gaben sich die rund 3.000 Mitglieder des Internet-Forums in Chats und mittels Fotos und Videos gegenseitig Tipps zur Herstellung von Drogen oder zum Bau von Waffen - wie beispielsweise Rohrbomben oder Minen. Die Foren-Gemeinschaft habe sich zudem regelmäßig auf sogenannten Spreng-Conventions getroffen, um sich gegenseitig bei öffentlichen Sprengungen zu überbieten. "Es waren fast schon Meisterschaften", so Lührig. Obwohl auf der Internsetseite beispielsweise auch Videos vom Bostoner Marathon gefunden wurden, bei dem 2013 zwei Sprengsätze detoniert waren und drei Menschen getötet wurden, gehen die Ermittler bei den Mitgliedern des Forums nicht von einer politischen Motivation aus.

Plattform blieb 12 Jahre unentdeckt

Die Betreiber der Plattform, gegen die nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, seien alles Deutsche und vom Typus eher unauffällig. "Da waren sogar Studenten dabei", sagte Staatsanwalt Rau. Die Verdächtigen wurden bislang nicht verhaftet. Allerdings wurden sie von den Ermittlern vernommen und es wurden wegen der Verdunklungsgefahr Beweismittel sichergestellt. Viele der Stoffe, die bei den Durchsuchungen in Wohnungen, Häusern und Garagen gefunden wurden, seien zwar nur illegal erhältlich. "Da waren aber auch Stoffe dabei, die Sie einfach im Baumarkt kaufen können", so Rau. Die Plattform existiere bereits seit 2006, auf sie aufmerksam wurden die Beamten allerdings erst im Herbst 2018. Möglicherweise deshalb, weil sich die Seite zuvor mit anderen Themen als Waffen und Sprengstoff beschäftigte - so die Vermutung der Ermittler.

Täter aus Internet-Anoymität herausholen

Die Göttinger werten die konzentrierte Aktion dennoch als großen Erfolg. So sei der Einsatz ein gutes Beispiel für polizeiliches Vorgehen in der digitalen Welt, wie es zukünftig sein müsse, sagte Polizeipräsident Lührig. Zudem sei das Signal eindeutig: Täter könnten aus der Anonymität des Internets herausgeholt werden. Damit werde verhindert, dass das Internet als rechtsfreier Raum wahrgenommen wird.

