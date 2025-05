Stand: 06.05.2025 19:20 Uhr Mit Tempo 150: Illegale Autorennen in Braunschweig

Autofahrer haben sich in der Nacht zum Sonntag mehrere illegale Rennen in Braunschweig geliefert. An einer Ampel trafen nach Polizeiangaben ein Mercedes, ein BMW und ein VW Golf GTI aufeinander - deren Fahrer sich prompt ein Rennen durch die Stadt lieferten. Dabei fuhren sie deutlich schneller als Tempo 150, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrer des Golf und des Mercedes konnten die Beamten stoppen, gegen sie wurden Strafverfahren unter anderem wegen illegalen Kfz-Rennens eingeleitet. Der Golf-Fahrer war zudem erst 17 Jahre alt, hatte sich der Polizei zufolge aber mit dem Führerschein seines älteren Bruders ausgewiesen. Später in der Nacht stoppten die Beamten ein weiteres Rennen zwischen einem BMW- und einem Audi-Fahrer, auch hier laufen nun Strafverfahren. Außerdem wurden die an den Rennen beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt, so die Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig