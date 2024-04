Stand: 18.04.2024 13:03 Uhr Mit 3,5 Promille durch die Stadt - Autofahrer im Gegenverkehr

In Wolfenbüttel ist am Mittwochabend ein Mann mit einem Auto durch die Stadt gefahren, der offensichtlich keine Kontrolle hatte. Zeugen zufolge fuhr der 43-Jährige zuerst sehr langsam, dann in einer großen Schlangenlinie in den Gegenverkehr. Das teilte die Polizei mit. Dabei überfuhr der Mann demnach auch eine Mittelinsel. Bei Rot ging es über eine Kreuzung, dann erneut in den Gegenverkehr. Laut Polizei mussten andere Autofahrende ausweichen. Die wilde Fahrt führte über die Kreuzung "Grüner Platz", die der Mann ebenfalls bei roter Ampel überquerte, und weiter in Richtung Jägermeisterstraße. Zeugen hatten die Polizei gerufen, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte und den Wagen in der Ahlumer Straße stoppen konnte. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab den Angaben zufolge einen Wert von mehr als 3,5 Promille. Dem 43-jährigen Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei leitete mehrere Verfahren ein.

Weitere Informationen Polizei stoppt alkoholisierten Falschfahrer nach 35 Kilometern Die Beamten verfolgten den Mann über die B6 und B3. Als er bei Ehlershausen anhielt, ergab ein Alkoholtest zwei Promille. (25.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min