Stand: 25.03.2024 09:25 Uhr Polizei stoppt betrunkenen Falschfahrer nach 35 Kilometern

Die Polizei hat in der Region Hannover am frühen Samstagmorgen einen Mann angehalten, der gut 35 Kilometer über zwei Bundesstraßen in die falsche Richtung gefahren ist. Den Angaben zufolge fuhr der 56-Jährige zunächst bei Gleidingen falsch auf die B6. Dabei habe ihn ein Zeuge beobachtet und die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagen versuchten den Falschfahrer zu stoppen, dieser habe aber auf die Anhaltesignale und -versuche der Beamten nicht reagiert. Stattdessen fuhr er laut Polizei weiter auf die B3. Dort hätten ihn die Einsatzkräfte schließlich bei Ehlershausen stoppen können. Ein Alkoholtest habe einen Wert von zwei Promille ergeben. Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein.

