Stand: 22.08.2019 10:34 Uhr

Missbrauch: Lange Haftstrafe für Nachhilfelehrer

Ein früherer Nachhilfelehrer muss wegen sexuellen Missbrauchs zweier Mädchen für neun Jahre ins Gefängnis. Die Richter am Braunschweiger Landgericht ordneten in ihrem Urteil zudem Sicherungsverwahrung für den 60-Jährigen an. Der Mann hatte zum Auftakt des Prozesses die Übergriffe auf die Schülerinnen im Alter von 12 und 13 Jahren in insgesamt 27 Fällen gestanden.

Gutachter: "Täter ist weiter gefährlich"

Wegen ähnlicher Delikte war der Angeklagte bereits zweimal verurteilt worden: 1986 bekam er elf Jahre Haft wegen schweren Raubes, Vergewaltigung und versuchten Mordes. 2010 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Ein Gutachter hatte in dem aktuellen Verfahren den Mann als weiterhin gefährlich eingeschätzt, da es bisher keine ausreichende Behandlung gegeben habe. "Die Opfer seiner Taten wurden immer jünger und die Übergriffe immer geschickter", sagte der Psychiater.

Urteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die jetzt angeklagten Vergehen hatten sich während privater Nachhilfestunden zwischen Januar 2016 und Dezember 2018 ereignet. Der Missbrauch an einem der Mädchen war durch die Mutter entdeckt worden, als sie zufällig das Zimmer betrat. Der andere Fall kam ans Licht, als sich die Schülerin einem Freund anvertraute. Aus Gründen des Opferschutzes wurde die Urteilsbegründung unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorgetragen.

Weitere Informationen Angeklagter Nachhilfelehrer saß lange in Haft Der in Braunschweig wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte Nachhilfelehrer ist ein verurteilter Vergewaltiger. Das Urteil aus den 1980er-Jahren wurde jetzt im Prozess verlesen. (12.08.2019) mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.08.2019 | 11:00 Uhr