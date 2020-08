Stand: 05.08.2020 15:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehr Diebstähle von Booten an der Oker

In Braunschweig verschwinden seit einigen Wochen verstärkt Paddel- und Ruderboote. Laut Polizei werden sie bei Bootsverleihern und von Privatgrundstücken entlang des Oker-Umflutgrabens gestohlen. In einigen Fällen seien die Boote in der Nähe der Diebstahlorte wiedergefunden worden. Den Ermittlern zufolge spricht das dafür, dass die Gefährte für nächtliche Spritztouren missbraucht werden.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Braunschweig NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.08.2020 | 15:30 Uhr