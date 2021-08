Stand: 02.08.2021 07:09 Uhr Mann findet 7.000 Euro auf Parkplatz in Braunschweig

Ein Mann hat auf einem Parkplatz in Braunschweig 7.000 Euro gefunden. Das Geld befand sich in einer Plastiktüte mit drei Geldtaschen, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau hatte es demnach am Wochenende auf dem Parkplatz in der Braunschweiger Weststadt verloren. Inzwischen hat sie es zurückbekommen. Der Finder erhält 210 Euro Finderlohn.

