Mann drohte Vorgesetzten mit dem Tod - Polizei findet Waffen Stand: 28.10.2021 15:43 Uhr Ein Mitarbeiter eines Braunschweiger Unternehmens hat von seiner bevorstehenden Kündigung erfahren - und seinen Vorgesetzten gedroht, sie umzubringen. Die Polizei durchsuchte daraufhin seine Wohnung.

Laut Polizei hatte der 43-Jährige am Dienstagabend damit gedroht, seine Vorgesetzten in einem Personalgespräch töten zu wollen. In dem Gespräch sollte es um seine Kündigung gehen. Als seine Kollegen die Drohungen mitbekamen, sollen sie die Einsatzkräfte verständigt haben. Die Polizei traf den Mann in seiner Wohnung an und nahm ihn in Gewahrsam. Der Mann war im Besitz von legalen Schusswaffen und dazugehöriger Munition.

Chemikalien gefunden - Ermittlungen laufen

In der Wohnung fanden Fahnder zudem diverse Chemikalien, die nun untersucht werden müssten, hieß es. Die Bewohner des durchsuchten Mehrfamilienhauses in Braunschweig waren vorsorglich evakuiert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Androhung von Straftaten und eines waffenrechtlichen Verstoßes aufgenommen. Unklar ist, ob der Beschuldigte möglicherweise noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt wird.

