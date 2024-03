Stand: 27.03.2024 14:26 Uhr "Hexe 1" gegen Waldbrände: Löschflugzeug bald zurück im Harz

Vor Beginn der Waldbrandsaison wird im Harz erneut ein Löschflugzeug stationiert. Das Kleinflugzeug mit dem Spitznamen "Hexe 1" werde bald aus Polen zurück erwartet, so eine Sprecherin des Landkreises Harz (Sachsen-Anhalt). Vom Flugplatz Ballenstedt kann es bei Bedarf auch nach Niedersachsen starten. Im vergangenen Jahr kam das Löschflugzeug sechsmal zum Einsatz, unter anderem bei einem Waldbrand in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen). Als erster Landkreis in Deutschland hatte der Landkreis Harz nach den Bränden der vergangenen Jahre ein eigenes Löschflugzeug gemietet. Im Rahmen der so genannten rescEU-Flotte waren im vergangenen Sommer auch zwei Löschflugzeuge in Niedersachsen auf dem Flughafen Braunschweig-Wolfsburg stationiert. Sie wurden unter anderem nach Griechenland entsandt.

