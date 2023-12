Linkes Hausprojekt mit rechtsextremen Graffiti beschmiert Stand: 11.12.2023 16:08 Uhr Ein linkes Hausprojekt in Göttingen ist mit rechtsextremen Graffiti beschmiert worden. Da der Vorfall bei der Polizei nicht angezeigt wurde, konnte erst mit zeitlicher Verzögerung ermittelt werden.

von Wieland Gabcke

Anfang Dezember sei das Hausprojekt in der Nähe des Göttinger Zentralcampus mit den Graffiti besprüht worden. Das hatte der Verein Antifaschistisches Bildungszentrum und Archiv Göttingen auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, mitgeteilt. Auf einem dort geteilten Foto ist ein unkenntlich gemachtes Hakenkreuz, die Silhouette des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und der Spruch "Wir holen euch" zu sehen. Der Verein berichtet auch von Graffiti mit SS-Runen und Hakenkreuzen auf den Wall-Anlagen in der Göttinger Innenstadt.

Keine Strafanzeige bei der Polizei in Göttingen eingegangen

Die Göttinger Polizei ermittelt in beiden Fällen gegen Unbekannt. Wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Schmierereien an der Hauswand seien inzwischen übermalt worden, sagte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz. Eine Strafanzeige sei bei der Polizei nicht eingegangen. Es werde von Amts wegen ermittelt - das bedeutet, dass die Polizei ermitteln muss, wenn sie auf eine mögliche strafbare Handlung aufmerksam wird. In solchen Fällen sei man auf Hinweise aus der Zivilbevölkerung angewiesen. Auf Anfragen des NDR hat der Verein Antifaschistisches Bildungszentrum bisher nicht reagiert.

