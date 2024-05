Stand: 07.05.2024 14:39 Uhr Lieferboten bedroht: Waffe vorgehalten und Bargeld verlangt

In einem Park in Göttingen sollen drei Männern am Samstag einen Lieferboten überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nach Angaben der Polizei habe der 36-Jährige Bote am späten Nachmittag auf einer Bank im Pfalz-Grona-Park gesessen. Die Männer hätten ihn umzingelt, ihn mit der Waffe bedroht und Bargeld gefordert. Da der 36-Jährige nur Münzen dabei hatte, ließen die Männer von ihm ab und flüchteten, so die Polizei. Der Lieferbote blieb unverletzt. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0551) 491-2115 melden.

