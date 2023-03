Stand: 03.03.2023 19:08 Uhr "Letzte Generation": Aktivisten kleben sich in Göttingen fest

Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben den Streiktag von Üstra, ver.di und "Fridays for Future" am Freitag für ihren Protest genutzt. In Göttingen blockierten sie kurzzeitig am Hiroshimaplatz neben dem Neuen Rathaus den Verkehr, indem sie sich auf eine Straße setzten und festklebten. Auch in Braunschweig war für den späteren Nachmittag eine ähnliche Aktion am Schloss in der Innenstadt geplant. Die Aktivisten der "Letzten Generation" hatten in der Vergangenheit in Niedersachsen immer wieder für Blockaden gesorgt, so unter anderem wiederholt in Hannover. Dort hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) mit der Gruppe einen Kompromiss ausgehandelt, um die Aktionen zu unterbinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.03.2023 | 15:00 Uhr